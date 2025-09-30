Бывший тренер Металлиста, Днепра и Карпат Мирон Маркевич оценил кадровую и турнирную ситуацию сборной Украины U-20 перед матчем второго тура молодежного чемпионата мира-2025 против Панамы.

Наши ребята должны понять одну вещь: побеждаем Панаму и все – проходим дальше, до 1/8 финала. Настрой на эту игру у украинцев должен быть максимальный. После того, как обыграли очень хорошую команду Южной Кореи, у подопечных Михайленко должна быть уверенность в себе. Думаю, что игроки это понимают и выйдут заряженными, с максимальным настроем.

Нужно забыть первую игру, а точнее – взять из нее все лучшее, что было. Нашим ребятам особенно хорошо с Южной Кореей удался старт поединка. Вот и с Панамой было бы хорошо так же начать, с таким же настроением. А еще, стоит забыть, что у нас уже есть три очка. Нужно играть с Панамой, как с чистого листа, это основное.

Применит ли Дмитрий Михайленко ротацию? Думаю, что нет. Выйдут те же одиннадцать ребят в старте, что и на первую игру. Не зря ли вызвали Кристиана Шевченко? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я его не видел ни в тренировочном процессе, ни в играх. Однако, я думаю, что у него хороший уровень, ведь он не зря играет за молодежную команду английского Уотфорда. В Англии так просто никто не играет, хоть ты и с фамилией Шевченко, хоть с какой-то другой, – заявил Маркевич в интервью «Украинскому футболу».