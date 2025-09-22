Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко в эфире УПЛ ТВ после сенсационной ничьей в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Динамо (2:2) заявил, что сумасшедший гол Сергея Булецы на первых секундах был домашней заготовкой.

Не знаю насчет тренерской карьеры, но для нашей команды в тот период времени, в котором мы находимся, это очень значимая ничья – в первую очередь потому, что это волевая ничья. Благодарю ребят за то, что они, несмотря на все трудности сегодня в матче, с той жарой, которая была, очень трудно прежде всего было играть, и под тем давлением, которое Динамо оказывало. Благодарю их, что сумели переломить ход событий и взяли для нас это дорогое очко.

Оба матча с Динамо очень сложные, но, возможно, сегодняшний матч – более сложный, потому что мы играли дома 1-й матч, была поддержка от наших фанатов, они нас вдохновляли в такие моменты, когда было очень трудно. Это очень значимый фактор, когда есть болельщики.

Первый гол? Разрабатывали, это была домашняя заготовка. У нас и в прошлом матче был некоторый розыгрыш, но очень немного не хватило нам, чтобы забить мяч. Сегодня был другой розыгрыш, хочется только поздравить, что удалось это воплотить.

Мы вообще не планировали играть на удержание счета. Но мы очень хорошо понимали, что у нас в конце 1-го тайма были очень большие трудности. Это была тактическая замена, и мы перестроились. Считаю, что в некоторой степени нам удалось закрыть то пространство, которое было открыто в 1-м тайме, и немного переломить ход событий.

Несмотря на все то, что Кампуш и команда слышали на протяжении пяти матчей дисквалификации в его адрес, скажу только так, что Мигел Кампуш – игрок Александрии. То, что он вышел сегодня с капитанской повязкой, – вы понимаете, насколько он значительная для нас фигура. Ковалец на данный момент остается в дубле, но он игрок ФК Александрия. Он отрабатывает свой контракт.