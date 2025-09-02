Ого! Новичок Динамо из бразильского гранда назвал киевлян топ-клубом Европы
Сильное заявление молодого легионера
13 минут назад
Новый вингер Динамо Шола Огундана назвал «бело-синих» топ-клубом Европы. Слова нигерийского футболиста передает пресс-служба клуба.
Я успел три года поиграть в местном чемпионате до того, как получил предложение из Бразилии от одного из величайших местных клубов – Фламенго. Конечно, молодые таланты обычно рассматривают Бразилию как хороший трамплин для попадания в европейские топ-клубы, среди которых, безусловно, и киевское Динамо.
Копа Либертадорес U-20? Я действительно успел выиграть несколько трофеев в чемпионате Бразилии и в Южной Америке, среди них как внутренние, так и международные. Но мне лично больше всего запомнился трофей, который мы завоевали в противостоянии с бразильским клубом Палмейрас. Все из-за того, что я был признан одним из лучших игроков этого турнира, я получил индивидуальный трофей. Вообще, тот турнир удался для меня очень хорошо, поэтому я лучше всего его запомнил.
По информации Transfermarkt, киевское Динамо заплатило за трансфер Огунданы 200 тысяч евро. Фламенго получит 50% от будущей продажи нигерийца.
Также киевляне подписали сразу двух центральных защитников – сенегальца Алиу Тиаре и Василия Буртника из тернопольской Нивы.
