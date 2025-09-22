Воспитанник Шахтера Владислав Погорилый рассказал о неудачном для себя периоде в Рухе. После него 22-летний форвард оказался во второлиговой винницкой Ниве.

Меня в Рух приглашал тренер Пономарев. Я был доволен этим переходом. Впоследствии тренер в Рухе изменился, что стало некоторой неожиданностью. Но считаю, что Виталий Пономарев выбрал свой путь [возглавил ЛНЗ]. Наверное, ему хочется как тренеру добиваться каких-то новых успехов.

Рух делает акцент на молодежи, выпускниках собственной Академии. Но не всегда молодежь будет давать желаемый результат, который хочет руководство. Это нужно понимать.

Как уже говорил, мало играл в Рухе из-за травм и операции. Поэтому этот период в составе львовян хочется забыть. Контракт расторгли по согласию сторон, — сообщил Погорелый в интервью «Украинскому футболу».