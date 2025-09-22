От трех голов в еврокубке за Шахтер до Второй лиги. Тяжелая судьба талантливого форварда
22-летний футболист раскрыл детали периода, который он желает забыть
около 1 часа назад
Воспитанник Шахтера Владислав Погорилый рассказал о неудачном для себя периоде в Рухе. После него 22-летний форвард оказался во второлиговой винницкой Ниве.
Меня в Рух приглашал тренер Пономарев. Я был доволен этим переходом. Впоследствии тренер в Рухе изменился, что стало некоторой неожиданностью. Но считаю, что Виталий Пономарев выбрал свой путь [возглавил ЛНЗ]. Наверное, ему хочется как тренеру добиваться каких-то новых успехов.
Рух делает акцент на молодежи, выпускниках собственной Академии. Но не всегда молодежь будет давать желаемый результат, который хочет руководство. Это нужно понимать.
Как уже говорил, мало играл в Рухе из-за травм и операции. Поэтому этот период в составе львовян хочется забыть. Контракт расторгли по согласию сторон, — сообщил Погорелый в интервью «Украинскому футболу».
Интересно, что Погорилый провел 12 матчей за Шахтер в Юношеской лиге УЕФА, отметившись солидными тремя голами и результативной передачей. Однако в родном клубе в воспитанника не поверили, отдав в Александрию. После чего, собственно, и был упомянутый период в Рухе.
Напомним, Нива занимает лишь седьмое место в своей группе Второй лиги.
