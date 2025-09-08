Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился анализом персоналий после матча стартового тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Отказ от пяти защитников? Не считаю это решение плохим. У французов очень сильные фланги, поэтому логично, что нужно играть так, чтобы эти зоны были перекрыты с обеих сторон. Да, нам не удалось полностью выключить Мбаппе и Олис, но если бы мы еще больше оголили фланги, мы бы, на мой взгляд, проиграли с еще большим счетом.

Считаю, что тактика была довольно уверенной. Особенно во втором тайме, когда мы увидели совсем другой рисунок игры, на который стоит равняться.

Почему не Ванат вместо Довбика? Тут всегда будет дискуссия. Если бы Довбик использовал свой момент, мы бы все говорили, что он супермолодец. Против таких сильных физически защитников, как у французов, Довбику было очень сложно. Он несколько раз даже поднимал руки, понимая, что ему тяжело бороться. Если ты выбираешь силового нападающего, ему нужно «подносить снаряды».

Если же ты выбираешь Ваната, который более мобильный, подвижный и настойчивый, это может сыграть. Тем более, что Ванат сейчас находится на моральном подъеме. У Довбика ж, на мой взгляд, в клубе не все в порядке. Тренерский штаб, наверное, руководствовался тем, в каком состоянии игроки были за несколько дней до матча, но, если они выбрали Довбика, им следует учитывать, что он будет иметь сложности.

Что касается критики Судакова за первый гол, в том моменте мы немного растерялись. Вся наша оборона сместилась на правый фланг, чтобы перекрыть соперников, и там образовалась серия ошибок. Да, Судаков не добежал, и он бежал назад не на сто процентов. Но это не только его вина. Там было много наших игроков, которые не видели набегающего Олиса и смотрели только на мяч. Поэтому вешать всех собак на Судакова неправильно.

Если не учитывать ошибку [при втором пропущенном], то Забарный был лучшим. Справиться с Мбаппе один на один очень сложно, поэтому считаю, что Илья сыграл уверенно.

Зинченко не испортил каши. У него огромный опыт и понимание игры, и таких игроков нам очень не хватает. Он на сто процентов профессионал. Даже когда он не попадал в основной состав «Арсенала», он делал все, чтобы быть в топовом физическом состоянии.

Такие игроки, как Ярмоленко или Степаненко, уже отходят, и это нормальный процесс. Мы все понимаем, что время Ярмоленка проходит, но если ты понимаешь, что он еще может принести пользу нашей сборной, то почему бы не вызвать его?

Здесь нам нужно найти шикарный баланс между молодежью и опытом, чтобы давать дорогу новым талантам, но в то же время использовать тех, кто еще может принести пользу команде, – сказал Левченко в интервью ua.tribuna.com.