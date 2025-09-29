Сергей Стаднюк

Жозе Моуринью, главный тренер Бенфики украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова, перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Челси рассказал, что у него есть комната-музей своих трофеев. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

У меня дома есть комната, где я храню реплики, медали и футболки – это музей. Как я всегда говорю, музей – это история, но это не часть моей повседневной жизни, не часть настоящего и будущего. Сегодня я такой, как сегодня, а не такой, каким был вчера. Меня оценивают по тому, что я делаю сейчас. У меня есть немного времени для размышлений, и я не хочу его тратить на это. У меня нет времени, и это не соответствует моему менталитету. Я всегда говорю: можно забрать у меня все, но историю, которую я создал, никто не отнимет. Когда работаешь, когда у тебя есть амбиции, прошлое не имеет значения. Жозе Моуриньо

Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Челси – Бенфика состоится во вторник, 30 сентября на лондонском Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Челси – Бенфика на Xsport.ua.

Также Моуринью поделился ожиданиями от матча против бывшего клуба.