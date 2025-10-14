Мацей Кендзьорек, помощник главного тренера Динамо Александра Шовковского, сообщил, что консультировался с бывшим защитником киевлян Томашем Кендзёрой перед переходом в клуб.

Да, он, можно сказать, был моим информатором. Начну с того, что Томаш — очень ценный человек здесь, в Динамо, это игрок, который многого здесь добился. Если кому-то когда-нибудь придется побывать на базе клуба, он увидит, на скольких фотографиях изображен Кендзера. На многих — даже отдельно. Не каждый игрок удостаивается такого. Томаш действительно здесь очень, очень уважаемый человек, и, наверное, не будет большим секретом, если я скажу, что он был тем, с кем владельцы и тренеры Динамо консультировались по поводу меня. И Томек был тем, кто, так сказать, подтверждал мою кандидатуру.

Томаш мне очень помог. Он рассказал мне все про то место, куда я собрался перебраться, рассказал, как здесь нужно себя вести в контексте того, что тут принято, а что — нет. Так что его помощь была во многом неоценимой. А еще, сначала, когда мне, например, что-то было нужно, и я не мог этого найти, я всегда мог ему позвонить или написать, и он несколько раз мне помогал. Так что я очень благодарен ему за все это, — передает слова Кендзёрка Dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир Radio TOK FM.