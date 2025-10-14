Мацей Кендзьорек, помощник главного тренера Динамо Александра Шовковского, назвал причины, по которым выбрал именно киевлян в качестве варианта продолжения карьеры.

Наибольшим преимуществом такого варианта продолжения карьеры, безусловно, было то, что киевское Динамо — очень известный бренд. Осмелюсь сказать, что это самый популярный клуб в этой части Европы, один из самых популярных и крупнейший. Это, безусловно, было для меня главным плюсом. Но и по другим причинам предложение, которое поступило, было очень привлекательным. Прежде всего, для меня очень важно играть в еврокубках, это очень важно, потому что это отличный опыт. Поэтому я решил, что проведу этот сезон в Динамо.

Конечно, я в первую очередь учитывал текущую ситуацию в Украине, изучил информацию об этом, проверил и проверил ещё раз. Так что я знал, на что подписываюсь, и я был в курсе ситуации, осознавал её. Правда, мы также проводим много времени далеко от Киева. Вот, например, недавно играли с Кристал Пэлас в Люблине. Мы сначала поехали во Львов, провели там несколько дней, потом из Львова переехали в Люблин, и там тоже провели несколько дней. Так что, я бы сказал, это скорее жизнь на чемоданах. Но конкретно сейчас мы в Киеве. В период паузы на матчи сборных мы тренируемся на своей базе.

Суто по-человечески, оставив в стороне футбольные аспекты, не буду отрицать, что мне этот выбор дался непросто, и я понимаю, что это создаёт определённый стресс для моих близких. Но я стараюсь. Стараюсь регулярно оставаться на связи, держать всех в курсе каждое утро, отчитываться, так сказать, и как-то минимизировать всё это, – передаёт слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир Radio TOK FM.