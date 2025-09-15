Полузащитник Шахтера, который на правах аренды выступает за словацкий Татран, Кирилл Сигеев рассказал, как у него появился вариант с этим клубом и как прошла адаптация за границей.

Мне позвонил агент и рассказал, что есть такой вариант. Долго не раздумывал и согласился. В Украине конкретных предложений не поступало. Я очень доволен, что смог туда попасть. Хочу поблагодарить Шахтер за возможность поддерживать себя в форме и быть функционально подготовленным к переходу в новую команду. До меня в команде уже был вратарь из Украины [Максим Кучинский, а недавно пришел защитник Тарас Бондаренко, – прим.]. Все знают нашего президента клуба. К нему всегда можно обратиться по любым вопросам.

Любош Михел за несколько лет вернул Татран из третьего дивизиона в Суперлигу. Его авторитет в футболе не подвергается сомнению. Знает много языков. Так же другие руководители клуба максимально идут навстречу футболистам, когда возникают какие-то проблемы. Все супер. Получил возможность попробовать себя в другом чемпионате. Интересно получить новый опыт, чтобы прогрессировать в будущем. В команду пришло много новых игроков, и где-то эта пауза на сборные должна помочь нам лучше понять друг друга.

У нас сменился главный тренер. Наша команда решительно настроена подняться из опасной зоны таблицы. У нас уделяют внимание работе в тренажерке. Для каждого футболиста разработана индивидуальная программа. В Словакии более быстрый и вертикальный футбол. Определенное время понадобилось, чтобы привыкнуть. В основном команды играют без центра поля. Любая команда может обыграть лидеров. Болельщики создают потрясающую атмосферу.

В общем, ощущение как будто ты дома, но в Европе. Своего рода микс разных культур. Потом узнал, что здесь значительный центр украинской культуры в Словакии. На трибунах вижу большое количество людей, так что, на мой взгляд, футбол здесь больше любят, чем хоккей. Почти на каждый матч приходит полный стадион.

Моего английского хватает для общения с партнерами. Также в команде есть ребята из Молдовы и Латвии, что облегчает взаимодействие на поле. Конечно, не хватает близких и друзей рядом, но я готов покинуть зону комфорта, чтобы стать хорошим футболистом. Местных я больше понимаю интуитивно с точки зрения лексики. Футбольные моменты они на всех языках понятны, – рассказал Сигеев в интервью «Украинскому футболу».