Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в эфире УПЛ ТВ поделился мыслями о победе над своей бывшей командой в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (1:0).

Нам нужна была победа, потому что в последних двух матчах мы провалились. Эти три очка очень важны для нас в психологическом плане. Сегодня мы немного тактически изменили игру — возможно, не так ярко играли, как в предыдущих матчах, не имели столько голевых моментов, но сыграли более рационально, играли на результат.

Я считаю, что сегодня результат был больше нужен нашей команде, еще и с учетом того, что в среду мы играли матч Кубка Украины в Ужгороде. Это достаточно дальняя дорога и, понятно, что нужно было отталкиваться от всех этих моментов при подготовке к игре.

Все предыдущие матчи мы играли агрессивно, один в один, практически всю игру. Сегодня в начале матча мы больше отдали мяч Руху до забитого гола. Мы это делали намеренно, и это дало свои плоды. Мы смогли забить гол в контратаке, а затем у нас начали появляться моменты. Но, опять же, мы не использовали большое количество моментов.

Я не думаю, что они чем-то удивили. Мы знали и понимали, как они будут играть. Я знаю большинство из тех футболистов с совсем маленького возраста. Знаю их сильные и слабые стороны. Конечно, это игра — и в ней может складываться по-разному, но никаких неожиданностей при подготовке к матчу для нас не было.

Почему не Ледвий? Алексей Паламарчук провел качественный матч с Металлистом, и я считаю, что у нас все три вратаря хорошего уровня. Должен играть тот, кто на данный момент, по мнению тренерского штаба, сильнее.

Оба? Забил гол, помог команде добыть три очка. Но в целом все трое — и Оба, и Соареш, и Беннет — футболисты очень серьезного уровня. Мы отталкивались от того, кто лучше был подготовлен к матчу. Тем более, что все трое на этой неделе болели. Они втроем даже не участвовали в Кубке Украины. Но для нас это важные футболисты. Каждый из них получит шанс сыграть в основном составе.