Защитник Динамо Денис Попов перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас заявил, что в команде пока нет качественной замены для нападающего Владислава Ваната. Ранее форвард перешел в Жирону.

Это был действительно ключевой игрок в нашей команде, который создавал результат. Его отсутствие, полагаю, чувствуется. Я бы сказал, что пока нет качественной замены.

Что касается обороны, трудно выделить какую-то четкую проблему. Если бы её знали, её бы сразу устранили. В прошлом сезоне также много говорили о том, какая защита у «Динамо». Будут говорить всегда, независимо от того, пропускаем мы больше или меньше. В этом клубе постоянное давление. Я не обращаю на это внимания. Одно дело – писать и высказывать своё мнение, а дело футболистов – работать. Как всегда говорил: что-то получается, что-то нет. Говорить – это самое простое, что можно сделать.

Игра против «Кристал Пэлас» будет тяжёлой. Они обыграли «Ливерпуль» и очень хорошо стартовали в сезоне. В лучшей лиге мира. Легко не будет однозначно, нужно выходить и верить в свои силы. Дай Бог, чтобы всё получилось. Футбол – такая вещь, что всё возможно, – сказал Попов в интервью «Динамомании».