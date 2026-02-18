Престианни ответил на обвинения Винисиуса в расизме
Вингер Бенфики объяснил ситуацию после матча с Реалом
около 2 часов назад
Вингер Бенфики Джанлука Престианни прокомментировал обвинения нападающего мадридского Реала Винисиуса Жуниора в расистских высказываниях. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Хочу прояснить, что ни в какой момент я не допускал расистских оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора, который, к сожалению, неправильно понял то, что ему послышалось. Я никогда не был расистом по отношению к кому бы то ни было и сожалею о тех угрозах, которые получил от болельщиков мадридского Реала, — заявил Престианни.
Напомним, что во втором тайме матч был приостановлен после того, как Винисиус Жуниор сообщил, что футболист Бенфики якобы оскорбил его, сравнив с обезьяной. Матч завершился победой Реала со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса на 50-й минуте.
