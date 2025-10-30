29 октября в Киеве состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Динамо одолело Шахтер со счетом 2:1. После игры сайт Meta.ua попросил известного украинского специалиста Виталия Кварцяного поделиться впечатлениями от игры грандов в комментарии сайту Meta.ua.

– После того, как Динамо вышло вперед, у Шахтера ничего не получалось в атаке. Почему, на Ваш взгляд?

– Потому что игроки не готовы физически. Команда, которая проигрывает, должна идти вперед "на смерть", нужно рисковать, идти в штрафную, бить по воротам. Но "горняки" для спасения не сделали абсолютно ничего. Мы что, не знаем, как Шахтер может играть. Вчера Шахтера не было. Возможно, была утрачена уверенность, после того как Нещерет отбивал практически все. – отметил Виталий Кварцяный.