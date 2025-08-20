Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов на 20 августа
Запланированы четыре поединка
4 минуты назад
Лига чемпионов УЕФА
В Лиге чемпионов проходят матчи раунда плей-офф квалификации.
Во вторник состоялись три поединка. Ференцварош уступил Карабаху со счётом 1:3, с таким же счётом 1:3 Брюгге обыграл на выезде Рейнджерс, Црвена Звезда проиграла кипрскому Пафосу – 1:2.
Сегодня, в среду, нас ждут новые матчи.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. Первые матчи. 20 августа
22:00 - Базель (Базель, Швейцария) – Копенгаген (Копенгаген, Дания)
22:00 - Фенербахче (Стамбул, Турция) – Бенфика (Лиссабон, Португалия)
22:00 - Селтик (Глазго, Шотландия) – Кайрат (Алматы, Казахстан)
22:00 - Буде-Глимт (Будё, Норвегия) – Штурм (Грац, Австрия)
Поделиться