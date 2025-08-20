В Лиге чемпионов проходят матчи раунда плей-офф квалификации.

Во вторник состоялись три поединка. Ференцварош уступил Карабаху со счётом 1:3, с таким же счётом 1:3 Брюгге обыграл на выезде Рейнджерс, Црвена Звезда проиграла кипрскому Пафосу – 1:2.

Сегодня, в среду, нас ждут новые матчи.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. Первые матчи. 20 августа



22:00 - Базель (Базель, Швейцария) – Копенгаген (Копенгаген, Дания)

22:00 - Фенербахче (Стамбул, Турция) – Бенфика (Лиссабон, Португалия)

22:00 - Селтик (Глазго, Шотландия) – Кайрат (Алматы, Казахстан)

22:00 - Буде-Глимт (Будё, Норвегия) – Штурм (Грац, Австрия)