Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча против Франции (0:2) в отборе ЧМ-2026.

– Второй тайм в исполнении сборной Украины был гораздо лучше первого. За счет чего в перерыве удалось улучшить игру?

– В первом тайме мы тоже неплохо играли, хотя больше оборонялись. Мы доходили до последней зоны, но почти не было ударов, не было завершения. Во втором тайме добавили в этом компоненте. Но и Франция играла уже по счету и так не прессинговала, как до перерыва. Дали нам больше контролировать мяч. Нам удалось создать несколько моментов, но в футболе важно завершать атаки. Когда играешь против такой сильной команды и не реализуешь моменты, то проигрываешь.

– Иван Калюжный единственный игрок полузащиты, который провел весь матч. В чем заключалась идея не менять его даже при счете 0:2? И если он не будет готов сыграть с Азербайджаном, кто может выйти на его позицию?

– Я не считаю, что Калюжный у нас единственный игрок на эту позицию. Есть Очеретько, который играет на этой позиции в Шахтере.

– Перед матчем вы призывали украинскую общину во Вроцлаве поддержать сборную. Как сейчас оцениваете поддержку болельщиков?

– Вы сами все видели, я очень благодарен болельщикам. Они действительно создали атмосферу, игроки это чувствовали. Очень благодарен всем болельщикам, кто пришел сегодня. Это вдохновение передавалось игрокам. Мы играли против сборной Франции, было трудно. Но игроки отдали все силы благодаря тому, что была такая поддержка.

Мы четвертый раз играем во Вроцлаве и каждый раз поддержка здесь невероятная.

– Довольны ли вы игрой пары Ярмолюк – Судаков?

– Наверно, вы видели, что мы играли по схеме 4-2-3-1. Я доволен всеми игроками, даже несмотря на то, что мы создали не так много моментов. Но все работали на оборону – и Жора Судаков, и Калюжный, и Ярмолюк. Егора заменили, потому что я видел много матчей Брентфорда, где его также снимали в конце игры: он всегда выполняет очень большой объем работы. Нам он очень нужен на следующую игру, – сказал Сергей Ребров.

Свой следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет против Азербайджана в Баку 9 сентября. Свою встречу первого тура азербайджанцы проиграли Исландии (0:5).