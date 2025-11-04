22-летний форвард Леванте Карл Эдуар Этта Эйонг попал в поле зрения нескольких топ-клубов Европы. По информации Mundo Deportivo, за камерунским нападающим внимательно следят Барселона и мадридский Реал. Кроме испанских грандов, интерес к футболисту проявляют английские Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Источник сообщает, что переход Эйонга может произойти уже во время зимнего трансферного окна, однако более вероятно, что футболист покинет Леванте летом 2026 года, после чемпионата мира.

Карл Эдуар Этта Эйонг присоединился к Леванте в сентябре 2025-го. Клуб приобрел его у Вильярреала за 3 миллиона евро. На старте сезона нападающий провел три матча за желтую субмарину в Ла Лиге, где забил один мяч и сделал две результативные передачи. После перехода в Леванте камерунец продолжил впечатлять статистикой — в восьми поединках на его счету пять голов и одна голевая передача.

Сейчас стоимость Эйонга, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

