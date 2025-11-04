Лига чемпионов УЕФА: расписание матчей 4-го тура на 4 ноября
Запланировано 9 поединков
около 1 часа назад
Сегодня, 4 ноября, болельщиков ждет насыщенный вечер Лиги чемпионов. В рамках 4-го тура общего этапа турнира состоятся девять матчей.
Расписание матчей Лиги чемпионов (по киевскому времени):
19:45 — Наполи (Италия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия)
19:45 — Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия)
22:00 — Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды)
22:00 — Тоттенхэм (Англия) – Копенгаген (Дания)
22:00 — Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия)
22:00 — Атлетико Мадрид (Испания) – Юнион (Бельгия)
22:00 — Будё-Глимт (Норвегия) – Монако (Монако)
22:00 — Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
22:00 — ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште 30 мая 2026 года.
