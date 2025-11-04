Бывший вратарь сборной Украины Денис Бойко в интервью Футбол 24 поделился собственными размышлениями о будущем в футболе после завершения карьеры игрока.

– Я никогда не говорю «нет», потому что в жизни возможно всё. Не отвергаю ни одного варианта. Я закончил университет Йохана Кройфа в Барселоне — факультет футбольного бизнеса и менеджмента. Также у меня есть украинская тренерская лицензия, в частности тренера вратарей.

– Если оставаться в футболе, то скорее в направлении менеджмента или агентской деятельности — это мне ближе. Тем более, у меня хорошие отношения с Вадимом Шаблием и компанией ProStar. Но в то же время я рассматриваю и другие направления, не ограничиваю себя, – отметил бывший вратарь.

– Мне действительно интересна агентская деятельность и селекция. Хотя официально я этим пока не занимаюсь, но часто консультирую, делюсь советами, помогаю молодым игрокам сориентироваться — какой клуб выбрать, к кому обратиться. За карьеру я наработал большое количество контактов и знакомств, знаю руководителей большинства клубов, поэтому мне в этом плане проще, – рассказал Денис.