Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана и поделился оценкой по поводу пополнения команды молодыми резервами. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Я думаю, завтра будет тяжелая игра. Надеюсь, наши игроки не будут слушать эту пресс-конференцию. Потому что когда команды меняют тренеров, это может восприниматься по-разному. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел матчи, в частности первый тайм с Исландией — не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она действовала организованно, но, к сожалению, не создавала моментов.

Завтра будет непростая игра. Мы сделаем все, чтобы игроки это понимали и с первой минуты старались достичь результата.

Меня устраивает вертикаль сборных. Считаю, это важно, чтобы у исполнителей, которые играют в молодежке, была цель попасть в национальную команду. И важно понимать, что попадание в национальную команду зависит от того, как они проявляют себя в молодежке.

И вообще футбол сборной — это то, что ты показываешь сегодня. Для сборной важно, чтобы игрок демонстрировал стабильность, потому что есть конкуренция на каждую позицию. Если есть стабильность, тогда есть шанс закрепиться в национальной команде. Игроки, которые вышли на замену в матче против сборной Франции, заслужили этот шанс. Они получили важный опыт на будущее.

Сергей Ребров

