Бывший нападающий Шахтера, Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев признался, что сразу после полномасштабного вторжения армии рф ему предложили вернуться в временно оккупированный Донецк.

Я все, все потерял в Донецке. Много говорить нет желания, но мне предлагали вернуться в начале полномасштабной [войны] в Донецк. Я не хочу говорить к кому, к чему. Предлагали деньги.

На что они получили ответ, что я предателем никогда не был. Я родился в Украине. Даже если я не очень говорю на украинском, я остаюсь украинцем.