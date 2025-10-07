Россияне предлагали Селезневу большие деньги за приезд в оккупированный Донецк
Бывший нападающий сборной Украины подчеркнул, что он не предал свою Родину
13 минут назад
Бывший нападающий Шахтера, Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев признался, что сразу после полномасштабного вторжения армии рф ему предложили вернуться в временно оккупированный Донецк.
Я все, все потерял в Донецке. Много говорить нет желания, но мне предлагали вернуться в начале полномасштабной [войны] в Донецк. Я не хочу говорить к кому, к чему. Предлагали деньги.
На что они получили ответ, что я предателем никогда не был. Я родился в Украине. Даже если я не очень говорю на украинском, я остаюсь украинцем.
Селезнев также сообщил, какую сейчас занимает должность в украинском спорте. Кроме того, экс-форвард впервые объяснил, почему завершил карьеру футболиста.