Ротань ищет кандидатов на неожиданные позиции
Названы конкретные амплуа, которые нуждаются в усилении
около 2 часов назад
Тренерский штаб Полесья определил позиции, которые нуждаются в усилении в ближайшее трансферное окно. Руслан Ротань поручил селекционерам найти центрального нападающего, опорного полузащитника и левого центрального защитника. Об этом сообщает Sport.ua.
В клубе считают, что «волкам» не хватает глубины состава, что не соответствует амбициям стабильно выступать в еврокубках. Это особенно проявилось, когда при наличии множества легионеров в заявке команда вышла на матч со стартовым составом, сформированным исключительно из украинцев.
После 8 туров текущего сезона УПЛ Полесье идет на четвертом месте, имея 15 очков. Отставание от Динамо и Кривбаса составляет один балл, а от Шахтёра – два.
