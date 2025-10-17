Тренерский штаб Полесья определил позиции, которые нуждаются в усилении в ближайшее трансферное окно. Руслан Ротань поручил селекционерам найти центрального нападающего, опорного полузащитника и левого центрального защитника. Об этом сообщает Sport.ua.

В клубе считают, что «волкам» не хватает глубины состава, что не соответствует амбициям стабильно выступать в еврокубках. Это особенно проявилось, когда при наличии множества легионеров в заявке команда вышла на матч со стартовым составом, сформированным исключительно из украинцев.

После 8 туров текущего сезона УПЛ Полесье идет на четвертом месте, имея 15 очков. Отставание от Динамо и Кривбаса составляет один балл, а от Шахтёра – два.

Ранее Полесье приняло участие в заседании по судейству в Премьер-лиге.