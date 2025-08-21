Главный тренер Полесья Руслан Ротань перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины поделился мыслями по поводу длительных переездов в условиях войны в Украине. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Во-первых, нужно сказать, что у медали две стороны. Потому что мы уже сыграли достаточно игр в начале. Есть какой-то тонус, но из негативного, к сожалению, мы проводим эти игры через два дня на третий, в дороге. Поэтому есть не до конца восстановление, и это больше всего беспокоит тренерский состав и команду в целом. Таким образом, есть и позитив, и негатив, и еще раз повторяю, завтра есть соперник, мы не должны смотреть на то, что там грозный соперник, на то, что есть какая-то усталость. У нас, наверное, самое главное то, что есть два матча с очень классным соперником и есть цель.

Как мы эту цель выполним – покажет игра, и первая, и вторая. Поэтому нужно быть готовыми максимально, нужно концентрироваться. Играть против очень классной команды с классными именами и классным тренером.