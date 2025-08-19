В Англии назвали лучшего молодого игрока года
Награду получил футболист Астон Виллы
около 1 часа назад
Морган Роджерс / фото - Getty
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала лучшего молодого игрока года. Награду получил полузащитник Астон Виллы Морган Роджерс.
В прошлом сезоне Роджерс провел 54 поединка во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.
Ранее это звание получали Рахим Стерлинг, Трент Александер-Арнольд, дважды Фил Фоден, Букайо Сака и Коул Палмер.
