Сборная Украины прибыла в город проведения первых двух матчей на чемпионате мира-2025
«Сине-жёлтые» начали свой путь в Чили с поражения, которое, правда, не повлияет на турнирную борьбу
около 1 часа назад
Сборная Украины U-20 сменила место дислокации на юношеском чемпионате мира-2025. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Команда переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо. Именно здесь «сине-желтых» ждут два первых матча группового этапа – против Южной Кореи и Панамы, которые могут стать решающими в борьбе за выход в плей-офф.
👥 Состав юношеской сборной Украины U-20
🧤 Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).
🛡 Защитники: 3. Кирилл Дегтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
🧠 Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Вотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец Петрово), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).
🎯 Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ЭТО, Венгрия).
Ранее сборная Украины U-20 проиграла другому участнику чемпионата мира-2025 в контрольном матче (2:3).
Поделиться