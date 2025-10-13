На молодежном чемпионате мира по футболу, который проходит в Чили, сформировались полуфинальные пары. За выход в финал будут бороться сборные Аргентины, Марокко, Франции и Колумбии.

Полуфинальные пары молодежного чемпионата мира-2025

среда, 15 октября, 23:00 - Марокко U-20 – Франция U-20

четверг, 16 октября, 2:00 - Аргентина U-20 – Колумбия U-20

Матчи полуфинальной стадии состоятся 15 и 16 октября, а финал турнира запланирован на 20 октября.

Молодежный чемпионат мира-2025 стартовал в Чили 27 сентября и продлится до 20 октября. Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, которая в финале 2023 года одолела Италию со счетом 1:0.

Напомним, сборная Украины покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).