Определились полуфинальные пары молодежного чемпионата мира-2025 U-20
Матчи состоятся в ночь с 15 на 16 октября
около 2 часов назад
На молодежном чемпионате мира по футболу, который проходит в Чили, сформировались полуфинальные пары. За выход в финал будут бороться сборные Аргентины, Марокко, Франции и Колумбии.
Полуфинальные пары молодежного чемпионата мира-2025
среда, 15 октября, 23:00 - Марокко U-20 – Франция U-20
четверг, 16 октября, 2:00 - Аргентина U-20 – Колумбия U-20
Матчи полуфинальной стадии состоятся 15 и 16 октября, а финал турнира запланирован на 20 октября.
Молодежный чемпионат мира-2025 стартовал в Чили 27 сентября и продлится до 20 октября. Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, которая в финале 2023 года одолела Италию со счетом 1:0.
Напомним, сборная Украины покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).
