Юношеская сборная Украины U-18 (игроки не старше 2008 года рождения) провела второй матч на международном турнире в Швеции. После разгромной победы над Норвегией (6:1) соперником «сине-желтых» стала команда хозяев.
Встреча проходила под дождем на тяжелом поле. Уже на 12-й минуте Дмитрий Зудин замкнул передачу Артема Зубрия и открыл счет ударом головой. Шведы пытались ответить опасными атаками, однако уверенно действовал вратарь Ростислав Баглай. В компенсированное время первого тайма Никита Мельник удвоил преимущество, воспользовавшись возможностью после стандарта.
После перерыва подопечные Владимира Самборского создали несколько моментов для увеличения счета, но не хватало точности в завершающих ударах. В конце матча шведы имели несколько возможностей отыграться, однако украинцы удержали результат.
Итог – победа Украины 2:0. Следующий матч турнира команда проведет 9 сентября против Дании (начало в 18:30).
Товарищеский матч
Швеция (U-18) – Украина (U-18) 2:0
Голы: Зудин, 12, Мельник, 45+1
Украина (U-18): Баглай, Мельник, Костюк (к) (Огородник, 73), Калюжный (Залипка, 46), Зудин (Мурадян, 46), Кутя (Джурабаев, 46), Иваськов, Зубрий (Балакай, 83), Захарков (Меньшиков, 61), Корж (Середа, 61), Король (Толстолис, 46).
Предупреждения: Залипка, 57, Костюк, 68
Команда
И
В
Н
П
М
О
1
Украина
2
2
0
0
8—1
6
2
Дания
2
2
0
0
8—4
6
3
Швеция
2
0
0
2
3—6
0
4
Норвегия
2
0
0
2
2—10
0
Ранее сборная Украины U-19 с поражения стартовала на турнире в Испании.
