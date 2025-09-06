Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки не старше 2008 года рождения) провела второй матч на международном турнире в Швеции. После разгромной победы над Норвегией (6:1) соперником «сине-желтых» стала команда хозяев.

Встреча проходила под дождем на тяжелом поле. Уже на 12-й минуте Дмитрий Зудин замкнул передачу Артема Зубрия и открыл счет ударом головой. Шведы пытались ответить опасными атаками, однако уверенно действовал вратарь Ростислав Баглай. В компенсированное время первого тайма Никита Мельник удвоил преимущество, воспользовавшись возможностью после стандарта.

После перерыва подопечные Владимира Самборского создали несколько моментов для увеличения счета, но не хватало точности в завершающих ударах. В конце матча шведы имели несколько возможностей отыграться, однако украинцы удержали результат.

Итог – победа Украины 2:0. Следующий матч турнира команда проведет 9 сентября против Дании (начало в 18:30).

Товарищеский матч

Швеция (U-18) – Украина (U-18) 2:0

Голы: Зудин, 12, Мельник, 45+1

Украина (U-18): Баглай, Мельник, Костюк (к) (Огородник, 73), Калюжный (Залипка, 46), Зудин (Мурадян, 46), Кутя (Джурабаев, 46), Иваськов, Зубрий (Балакай, 83), Захарков (Меньшиков, 61), Корж (Середа, 61), Король (Толстолис, 46).

Предупреждения: Залипка, 57, Костюк, 68

Команда И В Н П М О 1 Украина 2 2 0 0 8—1 6 2 Дания 2 2 0 0 8—4 6 3 Швеция 2 0 0 2 3—6 0 4 Норвегия 2 0 0 2 2—10 0

