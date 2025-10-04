Защитник Руха Юрий Копина отреагировал на сенсационную победу в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против Колоса (2:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Несмотря на долгожданную победу, у нас сдержанная радость. Наконец, нам удалось победить, и, надеюсь, она придаст команде уверенности в следующих играх. Хочу поздравить весь коллектив с заслуженной победой.

В эпизоде с первым голом я знал, куда буду простреливать, так что надеялся, что кто-то отзовется на эту передачу. Такие атаки должны завершаться голевыми моментами и ударами по воротам, и в той позиции обязательно должен находиться наш игрок – так и случилось.

У нас очень молодая команда, и в какой-то момент после забитого гола мы то ли испугались, то ли прижались к своим воротам. Это вопрос опыта. Тренерский штаб и старшие игроки поддержали молодежь и дали понять, что мы можем дожать соперника и добиться положительного для себя результата.

«Колос» – это хорошая и очень опытная команда, которая своей игрой демонстрирует, что заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Это был непростой для нас матч – могу сказать только хорошее о нашем сопернике.

Конечно, негативные результаты давили на команду. Мы на этом не акцентировали, но каждый футболист прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась команда. Однако у нас еще много игр впереди, мы стараемся играть в другой футбол, чем тот, который до этого демонстрировала команда, и на это нужно время. Думаю, скоро мы улучшим свои выступления.