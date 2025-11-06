Ямаль опроверг слухи о своей травме
Игрок провел удачный матч против Брюгге
около 1 часа назад
После яркого поединка 4-го тура Лиги чемпионов между Брюгге и Барселоной, который завершился результативной ничьей 3:3, юный нападающий каталонцев Ламин Ямаль высказался о своем самочувствии.
Футболист прокомментировал многочисленные сообщения в СМИ о якобы серьезной травме паха, которая могла помешать ему полноценно тренироваться.
— Много говорили о моей травме паха и о том, что я был расстроен. Всё это неправда. Я просто хотел снова тренироваться и играть на своём уровне — так я чувствую себя лучше всего и получаю удовольствие, — сказал Ламин Ямаль в интервью Marca.
В текущем сезоне Ламин Ямаль уже провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач.
