В четверг, 6 ноября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций сезона 2025/2026 состоятся сразу 18 матчей.

Особое внимание украинских поклонников футбола привлекают поединки Шахтер – Брейдаблик, а также Динамо – Зриньски. Дончане сыграют в 19:45, а киевляне — в 22:00 по киевскому времени.

Расписание матчей Лиги конференций на 6 ноября (время киевское)

19:45

Майнц (Германия) – Фиорентина (Италия)

Спарта (Чехия) – Ракув (Польша)

АЕК Афины (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия)

АЕК Ларнака (Кипр) – Абердин (Шотландия)

Шахтер (Украина) – Брейдаблик (Исландия)

Ноа (Армения) – Сигма (Чехия)

КуПС (Финляндия) – Слован (Словакия)

Целье (Словения) – Легия (Польша)

Самсунспор (Турция) – Хамрун Спартанс (Мальта)

22:00

Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция)

Кристал Пэлас (Англия) – Алкмар (Нидерланды)

Лозанна-Спорт (Швейцария) – Омония (Кипр)

Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина)

Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия)

Райо Вальекано (Испания) – Лех (Польша)

Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово)

Рапид (Австрия) – Университатя (Румыния)

Прошлогодним триумфатором Лиги конференций стал лондонский Челси (Англия), который в финале победил испанский Бетис (Испания).