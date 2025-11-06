Лига конференций. Расписание матчей третьего тура на 6 ноября
Шахтер встретится с Брейдабликом, а Динамо — со Зриньски
около 2 часов назад
В четверг, 6 ноября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций сезона 2025/2026 состоятся сразу 18 матчей.
Особое внимание украинских поклонников футбола привлекают поединки Шахтер – Брейдаблик, а также Динамо – Зриньски. Дончане сыграют в 19:45, а киевляне — в 22:00 по киевскому времени.
Расписание матчей Лиги конференций на 6 ноября (время киевское)
19:45
Майнц (Германия) – Фиорентина (Италия)
Спарта (Чехия) – Ракув (Польша)
АЕК Афины (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия)
АЕК Ларнака (Кипр) – Абердин (Шотландия)
Шахтер (Украина) – Брейдаблик (Исландия)
Ноа (Армения) – Сигма (Чехия)
КуПС (Финляндия) – Слован (Словакия)
Целье (Словения) – Легия (Польша)
Самсунспор (Турция) – Хамрун Спартанс (Мальта)
22:00
Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция)
Кристал Пэлас (Англия) – Алкмар (Нидерланды)
Лозанна-Спорт (Швейцария) – Омония (Кипр)
Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша)
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия)
Райо Вальекано (Испания) – Лех (Польша)
Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово)
Рапид (Австрия) – Университатя (Румыния)
Прошлогодним триумфатором Лиги конференций стал лондонский Челси (Англия), который в финале победил испанский Бетис (Испания).
