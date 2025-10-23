Матч Шахтер (Донецк, Украина) – Легия (Варшава, Польша) во втором туре Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 23 октября на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Начало игры — в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер – Легия: где смотреть

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.

Матч будет доступен по подпискам Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.

Поединок прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Зверов.

Встречу будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с 33-летним Густаво Коррея.

На групповом этапе турнира Шахтер проведет шесть матчей — три домашних и три выездных.

Команда Арды Турана стартовала с победы над Абердином (Шотландия) со счетом 3:2.

После игры с Легией донецчане сыграют против Шемрок Роверс (Ирландия), Риеки (Хорватия), Брейдаблика (Исландия) и Хамрун Спартанс (Мальта).