Шахтер – Легия: где смотреть матч Лиги конференций
Стартовый свисток прозвучит в 19:45
около 2 часов назад
Матч Шахтер (Донецк, Украина) – Легия (Варшава, Польша) во втором туре Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 23 октября на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.
Начало игры — в 19:45 по киевскому времени.
Шахтер – Легия: где смотреть
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.
Матч будет доступен по подпискам Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.
Поединок прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Зверов.
Встречу будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с 33-летним Густаво Коррея.
На групповом этапе турнира Шахтер проведет шесть матчей — три домашних и три выездных.
Команда Арды Турана стартовала с победы над Абердином (Шотландия) со счетом 3:2.
После игры с Легией донецчане сыграют против Шемрок Роверс (Ирландия), Риеки (Хорватия), Брейдаблика (Исландия) и Хамрун Спартанс (Мальта).