Шахтер назвал стартовый состав на четвертьфинал Лиги конференций против АЗ
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
около 1 часа назад
Тренерский штаб донецкого Шахтера определился со списком игроков, которые начнут первый поединок 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского АЗ Алкмар. Матч пройдет в польском Кракове и начнется в 22.00 по киевскому времени.
Состав Шахтера
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Изаки, Невертон, Очеретько, Педриньо, Алисон, Кауан Элиас.
Запасные Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Назарина, Лукас, Швед, Обах, Эгиналду, Бондаренко, Траоре, Мейреллиш.
Напомним, что номинально домашняя игра для горняков принимает Городской стадион имени Генрика Реймана. Матч-ответ запланирован на 16 апреля в Нидерландах.
