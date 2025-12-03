Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился опытом участия в финальном этапе World Legends Padel Tour, который состоялся в Майами. Он отметил, что уже почти два года систематически играет в падел, и именно этот вид спорта стал для него основным способом поддерживать форму.

Я играю в падел почти два года. Меня привлекает все, что связано со спортом, нравится иметь возможность соревноваться и иногда участвовать в турнирах, когда нахожу немного времени, которого у меня не так много. Если поддерживать форму и немного готовиться, падел не слишком изнурителен, хотя в конце всё равно устаешь. Это приятный вид спорта. Я вижу, что в Италии он приобретает большую популярность, многие мои бывшие партнёры уже открыли собственные площадки, — передает слова Шевченко Tuttosport.

Напомним, Андрея Шевченко был единогласно избран президентом УАФ 25 января 2024 года.

Также, Шевченко поделился мыслями о перспективах сборной Украины в плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026.