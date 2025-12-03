В первые дни зимы Заря активно решает сразу несколько стратегических кадровых вопросов. По информации ТаТоТаке, клуб фактически согласовал подписание центрального полузащитника из Сьерра-Леоне. Все визовые процедуры уже пройдены, так что препятствий для его перехода почти не осталось. Имя потенциального новичка пока не разглашается, но он должен прибыть во время зимнего трансферного окна — при условии, что сложная логистика не внесет корректив.

Параллельно руководство клуба работает над удержанием ведущих исполнителей. Заря сделала предложение о новых, улучшенных контрактах сразу трем лидерам: Роману Вантуху, Пилипу Будковскому и Петару Мичину. Контракты всех троих заканчиваются летом 2026 года.

После 14 туров команда Виктора Скрипника имеет 20 очков и делит 7–8 место с Динамо. В прошлом поединке чемпионата Заря уступила житомирскому Полесью.