Победа – это главное. Конечно, когда ты выигрываешь, когда есть качество игры - это здорово. Нужное качество, правда, не всегда, но оно уже было заметно. Мы победили тяжелую команду для нас, такие матчи всегда непростые. Счет после первого тайма 3:0 показывает, что наша реакция на предыдущие пять игр чемпионата, в которых мы потеряли много очков, была правильной, как и на неудачную игру с «Самсунспором» в Турции.

Мы изучаем каждого соперника час, бывает по два дня. У криворожцев есть как слабые стороны, так и сильные, в частности они много забивают на контратаках. Не скажу, что мы делали забросы за линии, и все проходило. Было больше комбинационной игры, стандарты отрабатывали, и сегодня они сработали. Возле штрафной площадки соперника у нас выходило больше успешных действий. Но есть еще моменты, в которых нам нужно лучше работать – как в защите, так и в атаке, потому что снова были моменты, которые мы не доводили до логического завершения. Но забили четыре и не пропустили – уже хорошо.

Игра на правом фланге? Не буду обманывать – непривычно. Но отдал голевую передачу, кроме того, были моменты, когда бил с левой… Караваев шутит, что когда я играю справа, у меня и голевые моменты есть, и отдать могу, и забить. А когда слева, то, наверное, больше участвую в построении игры. Функции были немного разные, но главное, что я сегодня сыграл после травмы, после не очень удачного для меня периода. Команда победила, так что это большой плюс и для меня, и для коллектива.

Конечно, при 3:0 уже было спокойнее. Где-то на подсознании была мысль о предыдущих матчах, плюс усталость, плюс дорога. Я не хочу на этом акцентировать внимание, но это ощущалось. Когда счет 3:0 или 4:0, конечно, чувствуешь себя немного спокойнее.

Мы с Пихальонком говорили, что, как раньше – выйти в футбольчик поиграть, выиграть на классе, как показала жизнь, уже не работает. Нужно выходить играть в мужской футбол. Сначала даже не только не допустить, а выигрывать микро дуэли в защите, в центре поля. А моментов у нас всегда много. Так что я думаю, что сегодня именно это сыграло очень важную роль. Как уверенность добывается? Выиграл в первом моменте, втором, где-то пробил, обыграл и забил, а у «Кривбасса» наоборот, ощущалась нервозность.