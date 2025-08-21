Шовковский назвал необычную причину отсутствия игрока в заявке на еврокубковый матч
Он никак не сможет помочь Динамо в поединке против Макаби
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби назвал причину отсутствия в заявке универсального флангового игрока Максима Брагару. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Перед игрой ко мне подошел Максим и рассказал о важном событии, которое должно было произойти в его жизни, так что мы об этом знали. Мы дали ему возможность быть рядом со своей семьей.
Искренне поздравляем его и всю динамовскую семью с пополнением. Это чудесная новость, желаем, чтобы и у мальчика, и у родителей все было хорошо, чтобы ребенок рос в стране без войны.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 21 августа, на странице события Маккаби Тель-Авив – Динамо на Xsport. Начало – в 21:00.
Также Шовковский поделился ожиданиями от матча против Маккаби.
