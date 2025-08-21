Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби назвал причину отсутствия в заявке универсального флангового игрока Максима Брагару. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Перед игрой ко мне подошел Максим и рассказал о важном событии, которое должно было произойти в его жизни, так что мы об этом знали. Мы дали ему возможность быть рядом со своей семьей.

Искренне поздравляем его и всю динамовскую семью с пополнением. Это чудесная новость, желаем, чтобы и у мальчика, и у родителей все было хорошо, чтобы ребенок рос в стране без войны.