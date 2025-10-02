Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас прокомментировал улучшение игры на стандартах после назначения Мацея Кендзьорека своим ассистентом. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

❓ Ваша команда в последнее время стала лучше выглядеть во время стандартных положений. Это следствие работы польского тренера, которого вы недавно пригласили в свой штаб?

Відповім коротко – саме для цього запросили фахівця, який працює в команді зі стандартними положення. Олександр Шовковський

❓ Лига конференций – новый турнир для «Динамо». Основной этап закончится в декабре, январских матчей, как это было в Лиге Европы в прошлом сезоне, не будет. В связи с этим разработана ли вами стратегия для межсезонной подготовки зимой?

Безумовно, ми повинні дивитися в майбутнє, але все, про що ви сказали, не має жодного відношення до завтрашнього матчу. Олександр Шовковський

Матч первого тура общего этапа Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас состоится уже сегодня, 2 октября, на Арене Люблин в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Динамо Киев – Кристал Пэлас на Xsport.ua.

