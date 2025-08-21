Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби не скрывал радости за нападающего Эдуардо Герреро после его дебютного гола за киевлян в УПЛ в матче с Эпицентром (4:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Безусловно, когда есть конкуренция за место в стартовом составе, это добавляет приятной головной боли и размышлений, кого поставить. Я очень рад за Эдуардо Герреро, что он, наконец, реализовал свой момент, хотя в том матче у него, на мой взгляд, «украли» гол, и он еще мог забить. Я чувствовал, что у него должно получиться, ведь это было видно по его отношению к тренировочному процессу. Так должно быть всегда. Все остальные ребята готовятся и прекрасно понимают, что ни одному из игроков не гарантировано место в стартовом составе – все должны доказывать свое право на него как на тренировках, так и когда выходят на футбольное поле. Александр Шовковский

Однако интересно, что Герреро не попал в стартовый состав Динамо на матч против Маккаби.