Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился мыслями о сопернике перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы прекрасно понимаем, против какого соперника будем играть, в каком чемпионате выступает «Кристал Пэлас», в каком состоянии находится эта команда, её подъем и достижения на последнем отрезке времени. Мы провели много времени, анализируя действия «Кристал Пэлас», видим и прекрасную организацию игры, и дисциплину, и быстрые атаки, и очень опасное выполнение стандартов. Наши последние тренировки были направлены на то, чтобы максимально качественно быть готовыми противостоять сопернику как на отдельных участках поля, так и в обороне, и в средней линии, и в атаке. Александр Шовковский

Матч первого тура общего этапа Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас состоится уже сегодня, 2 октября, на Арене Люблин в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Динамо Киев – Кристал Пэлас на Xsport.ua.

