Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился мыслями о сопернике перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Каждую игру необходимо рассматривать с учетом событий, произошедших на футбольном поле. Если смотреть на саму игру с «Карпатами», абстрагировавшись от отдельных моментов. Если при счете 0:2 мы закончили матч с результатом 3:3, то это можно считать хорошим итогом, но если при счете 3:2 мы могли забить и четвертый, и пятый мяч, но сыграли 3:3, то это, конечно, не добавляет позитивных эмоций. Тем более, что мы уже в третий раз подряд теряем победу на последних минутах матчей.

Мы об этом всем с командой говорили. Безусловно, игроки чувствуют давление, но для такой команды, как киевское «Динамо», это нормально, и это неотъемлемая часть каждого игрока, выступающего на таком уровне и в такой команде. Безусловно, мы должны быстро переживать как болезненные поражения, болезненные ничьи, так и победы. Но мы понимаем, если больно, то это хорошо, потому что я никогда не видел, чтобы человек становился сильнее, когда у него все хорошо, когда он только побеждает.

Именно через такие болезненные моменты закаляется характер, спортсмен и вообще человек становится сильнее. Кто-то на это способен, кто-то — нет.

В заключение хочу поздравить с Днем защитника и защитниц. Футбол в Украине сейчас существует благодаря ВСУ, нашим защитникам и защитницам, которые обороняют страну от агрессора, пришедшего из россии. Мы благодарны Великобритании за ту помощь, которую она оказывает нашей стране. Мы это очень ценим и чувствуем эту поддержку. Спасибо нашим защитникам, защитницам! Всем тихого, спокойного, мирного неба и всем нам, безусловно, победы!