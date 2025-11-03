Сергей Разумовский

Главный тренер Динамо Александр Шовковский после поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3) жестко раскритиковал судейство в контексте эпизода с потенциальным пенальти за фол против Шолы Огундани. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Извините, но я не знаю, чего мы хотим достичь, над чем работает судейский корпус... Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, и все сказали, что там был чистый пенальти. Тогда была бы совсем другая игра. Последний гол мы пропустили на контратаке, когда уже рисковали, пошли ва-банк. Но судейство - это какое-то самоуправство. Александр Шовковский

Все перипетии вокруг центрального матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

После уверенной победы над Динамо главный тренер Шахтера Арда Туран жестко ответил на высказывания защитника киевлян Дениса Попова.