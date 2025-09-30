Я смотрел матч Айнтрахта с Галатасараем. Скажу, что Галатасараю очень не повезло. Он ни за что не пропустил бы пять голов в этом матче снова.

Здесь они одержали семь побед в семи матчах, забили много мячей, а пропустили лишь два. Они знают, что нужно для победы, поэтому мы должны быть готовы.