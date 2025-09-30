Слот: «Галатасараю очень не повезло»
Тренер Ливерпуля после холодного душа в АПЛ не стал недооценивать турков
около 3 часов назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот высказался по поводу предстоящего матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Галатасарая. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Я смотрел матч Айнтрахта с Галатасараем. Скажу, что Галатасараю очень не повезло. Он ни за что не пропустил бы пять голов в этом матче снова.
Здесь они одержали семь побед в семи матчах, забили много мячей, а пропустили лишь два. Они знают, что нужно для победы, поэтому мы должны быть готовы.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Тюрк Телеком Арена в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Галатасарай – Ливерпуль на Xsport.ua.
Напомним, на выходных Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ от будущего соперника Динамо Кристал Пэлас.