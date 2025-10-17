Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный заявил, что сборная Украины может даже выиграть группу с Францией. Специалист объяснил, за счет чего можно отыграть гандикап в три очка.

В свое время Сергей Ребров играл в сборной под руководством Олега Блохина, который перед отборочным турниром ЧМ-2006 сказал, что команда выйдет на чемпионат мира с первого места. Наставник выполнил обещание, и это, в итоге, стало высшим результатом в истории. Мы тогда вошли в восьмерку лучших сборных планеты.

Наверное, нынешний тренер помнит максимализм Блохина, так почему бы и сейчас не замахнуться на то, чтобы выиграть свою отборочную группу и напрямую попасть на Мундиаль, поскольку эти стыковые матчи нам не всегда удаются.

Франции довольно сложно далиcь два поединка против Исландии (2:1 и 2:2). Эти результаты дают повод говорить о том, что с французами можно играть и побеждать.

Азербайджан перестраивается после ухода Фернанду Сантуша, который, на мой взгляд, не разобрался с менталитетом азербайджанцев, поэтому они не отдавались по максимуму в проигранном поединке с Исландией (0:5). Южные футболисты всегда славятся тем, что хорошо работают с мячом, и сейчас, когда во главе сборной стал Айхан Аббасов, видно, что у этой команды есть будущее, они интересно действовали в игре с Украиной.

Я говорю о надежности в обороне и эффективности в атаке. Мы выиграли у Исландии – 5:3, а нужно было победить – 5:0, что, в принципе, было реально.

Верю ли я в борьбу за первое место? Да. Но опять же, нужно просто обратить внимание на эти ошибки, они мелкие, но в итоге могут привести к непоправимым последствиям. Нужно сконцентрироваться, собрать все силы в кулак, осталось сыграть всего два матча и в них нужно одержать две победы, и тогда можно смело сказать: Good afternoon, America!, – заявил Кварцяный в интервью Meta.ua.