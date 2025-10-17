Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный прокомментировал победы сборной Украины в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1). Также специалист поделился впечатлениями от игры кипера команды Анатолия Трубина.

Наша сборная, можно сказать, получила второе дыхание, уверенность. Мы способны забивать дальними ударами, мы можем поражать ворота после стандартов. Нужно только подкорректировать игру в обороне. И тут на первое место выходит Трубин. Он хороший вратарь, но дипломатичный. Его нужно настроить на злость, спортивную наглость в штрафной площади, он должен быть, как тигр в клетке. Анатолий обязан больше предугадывать, подсказывать партнерам.

Пропущенный мяч с Азербайджаном? Кому-то нужно было подсказать и разобраться с правым флангом обороны, там у нас были проблемы в двух последних матчах. Если у Гуцуляка есть чувство гола и он забивает, то такой игрок всегда в почете, но Алексей недорабатывал в обороне.

И Конопля много подключался к атаке, но свои основные функции выполнял не так качественно, как это должно было быть. Не потому, что он не хотел, просто Ефиму, на мой взгляд, не хватает атлетизма, возможно, одного шага, чтобы не давать делать сопернику такие фланговые передачи.

И здесь как раз Трубин должен управлять всеми этими процессами, как конферансье, читать игру наперед. Он должен голос потерять, но правильно подсказать партнерам, чтобы атака соперника не заканчивалась ударом, а то и хуже, голом. Эта надежность однозначно добавит уверенности впереди. Наши защитники этого, возможно, ждут, поскольку там у нас полный штиль, шепот, – сказал Кварцяный в интервью Meta.ua.