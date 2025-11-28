Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов сезона 2025/2026
Лидирует английский клуб с вероятностью в 24%
2 дня назад
Аналитическая система Opta опубликовала очередной прогноз относительно вероятности победы команд в Лиге чемпионов в сезоне 2025/2026. Суперкомпьютер смоделировал десятки тысяч вариантов развития турнира и определил клуб, который имеет наибольшие шансы на завоевание трофея.
Наиболее вероятным победителем в настоящее время является Арсенал. Его шансы оцениваются в 24,36%, что значительно опережает других претендентов. На второй позиции — Бавария с показателем 15,78%. Третье место в списке занимает ПСЖ, который получил 12,67%.
В следующей части рейтинга идут:
• Манчестер Сити — 7,66%
• Реал — 7,09%
• Челси — 5,84%
• Барселона — 5,34%
• Интер — 4,02%
• Ливерпуль — 3,25%
Вероятности других команд заметно ниже.
Действующим обладателем трофея остается ПСЖ, который завоевал титул в прошлом сезоне.
Напомним, в общей турнирной таблице Лиги чемпионов после 5 туров лидирует Арсенал.
Поделиться