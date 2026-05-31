Денис Седашов

Сегодня, 31 мая, национальная сборная Украины по футболу проведет первый матч под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры, который возглавил команду после отставки Сергея Реброва. В товарищеской встрече сине-жёлтые сыграют против сборной Польши.

Матч примет Городской стадион в польском Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Польша — Украина?

Прямая трансляция контрольной встречи на территории Украины будет доступна в эфире медиасервиса MEGOGO.

Грандиозное возвращение! Ярмоленко будет капитаном сборной Украины в матче с Польшей.