Товарищеский матч. Украина — Польша. Видеотрансляция
Игра начнется в 18:30 по киевскому времени
Сегодня, 31 мая, национальная сборная Украины по футболу проведет первый матч под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры, который возглавил команду после отставки Сергея Реброва. В товарищеской встрече сине-жёлтые сыграют против сборной Польши.
Матч примет Городской стадион в польском Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Где смотреть матч Польша — Украина?
Прямая трансляция контрольной встречи на территории Украины будет доступна в эфире медиасервиса MEGOGO.
Грандиозное возвращение! Ярмоленко будет капитаном сборной Украины в матче с Польшей.