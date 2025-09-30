Тренер Айнтрахта: «Мы – аутсайдеры. У Атлетико мощная атака»
Топпмеллер высказался о шансах его команды против «матрасников»
около 3 часов назад
Главный тренер Айнтрахта Дино Топпмеллер оценил шансы своей команды в предстоящем матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы знаем, что мы аутсайдеры. В Атлетико мощная атака и высококлассные игроки. Нужно хорошо обороняться и атаковать как команда. Наши соперники также чрезвычайно надежны в обороне. Если они глубоко обороняются, их очень трудно обыграть. Нашей молодой команде будет очень сложно против них. Нужно хорошо сыграть от обороны. Тогда у нас будут шансы.
Атлетико уже 10 лет, а может, и дольше, входит в число лучших команд Европы и всегда претендует на выход в финал. Они играют невероятно интенсивно, особенно дома, благодаря энергии болельщиков и тренера. Они регулярно ставят соперников на колени.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Атлетико – Айнтрахт состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Атлетико – Айнтрахт на Xsport.ua.
Ранее мнение об игре высказал наставник Атлетико Диего Симеоне.