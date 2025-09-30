Мы знаем, что мы аутсайдеры. В Атлетико мощная атака и высококлассные игроки. Нужно хорошо обороняться и атаковать как команда. Наши соперники также чрезвычайно надежны в обороне. Если они глубоко обороняются, их очень трудно обыграть. Нашей молодой команде будет очень сложно против них. Нужно хорошо сыграть от обороны. Тогда у нас будут шансы.

Атлетико уже 10 лет, а может, и дольше, входит в число лучших команд Европы и всегда претендует на выход в финал. Они играют невероятно интенсивно, особенно дома, благодаря энергии болельщиков и тренера. Они регулярно ставят соперников на колени.