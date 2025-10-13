Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов перед матчем четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины назвал главное оружие сборной Украины. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

В этой команде есть сильные и индивидуально качественные футболисты. В последнем матче они это продемонстрировали. Во время анализа соперника мы это показали команде. У них хорошая атака. Они играют в хороших европейских клубах. Есть сильный защитник, который выступает за «ПСЖ». Все это говорит о мастерстве команды. Поскольку уже сыграли первый матч, знаем эту сборную еще лучше.

1:1 в Азербайджане? Это была наша первая игра. Мы тогда еще не успели полностью проанализировать соперника. Поле было не таким уж плохим – возможно, немного тяжелее, чем в Европе. Но, на мой взгляд, мы заслужили одно очко. Наши футболисты боролись. Украина превосходила нас в создании голевых моментов, но в этой игре мы действительно заслуживали ничью.

Я сказал своим игрокам одно: следующий матч группы с Исландией можем сделать для нас очень важным. Они заслужили право пережить эти эмоции. Очень хочу, чтобы мы сделали игру с Исландией в Баку действительно значимой.