Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча первого тура общего этапа Лиги конференций против киевского Динамо. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы точно не знаем, какую формацию они выберут, но пересмотрели много матчей и подготовились. Ливерпуль и Челси имели трудности в Лиге чемпионов - 70% владения мячом, но это не означает, что забьешь четыре или пять голов. Что касается атмосферы – тоже неизвестно, но у нас будет 2500 болельщиков Кристал Пэлас, которые поддержат команду, и мы надеемся, что на стадионе будет хорошая атмосфера.

Стандарты будут хорошим вызовом. Мы привыкли к стандартным положениям. Каждая команда пытается усилить этот аспект игры. С другой стороны, нам тоже придется от них защищаться. Мы верим в собственные силы, но уважаем Динамо Киев. Это отличный матч Лиги конференций.

Держать команду на земле после Ливерпуля очень просто. Ни у одного игрока нет крыльев – они не могут летать! Мы много раз об этом говорили… это характер нашей группы. Команда амбициозная, но мы понимаем, что это только начало сезона. У меня есть большая доверие и уверенность в мышлении игроков. Теперь нас ждет европейский матч… это награда за победу в Кубке. Когда ты видишь такую возможность, хочется показать свой высший уровень игры.