Тренер Кристал Пэлас предположил, что может стать главным оружием в матче против Динамо
Киевлянам следует быть внимательными
около 2 часов назад
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер рассказал о тактических аспектах матча первого тура общего этапа Лиги конференций против киевского Динамо. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Мы практикуем дальние вбрасывания. Это шанс забить гол. Преимущество перед штрафным в том, что нет офсайда. Защищаться приходится на большей площади. Возможно, именно поэтому это становится трендом в Англии.
Чем больше дальних вбрасываний — тем больше опасных атакующих ситуаций. И, конечно, мы хотим этим воспользоваться. Не забывайте, что именно Марк сбросил мяч после дальнего вбрасывания на голову Беллингема прошлым летом, и без этого Англия не дошла бы до финала Евро.
Мой предыдущий опыт в еврокубках не имеет значения. Конечно, я всегда хочу помочь и поддержать команду как можно лучше. Я стараюсь передать свой опыт… не только футбольный, но и жизненный. Надеюсь, это поможет выигрывать матчи, но ничего из того, что я сделал с Франкфуртом, не поможет нам с Динамо.
Это новый соперник, новый стадион, новая среда. Но то, что действительно может помочь, — это наш подход к игре. Мы очень уверены в себе и хотим показать это против Динамо.
Матч первого тура общего этапа Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас состоится уже сегодня, 2 октября, на Арене Люблин в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Динамо Киев – Кристал Пэлас на Xsport.ua.
Ранее главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский рассказал о кадровых проблемах в команде перед матчем с третьей командой АПЛ.