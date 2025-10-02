Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер рассказал о тактических аспектах матча первого тура общего этапа Лиги конференций против киевского Динамо. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы практикуем дальние вбрасывания. Это шанс забить гол. Преимущество перед штрафным в том, что нет офсайда. Защищаться приходится на большей площади. Возможно, именно поэтому это становится трендом в Англии.

Чем больше дальних вбрасываний — тем больше опасных атакующих ситуаций. И, конечно, мы хотим этим воспользоваться. Не забывайте, что именно Марк сбросил мяч после дальнего вбрасывания на голову Беллингема прошлым летом, и без этого Англия не дошла бы до финала Евро.

Мой предыдущий опыт в еврокубках не имеет значения. Конечно, я всегда хочу помочь и поддержать команду как можно лучше. Я стараюсь передать свой опыт… не только футбольный, но и жизненный. Надеюсь, это поможет выигрывать матчи, но ничего из того, что я сделал с Франкфуртом, не поможет нам с Динамо.

Это новый соперник, новый стадион, новая среда. Но то, что действительно может помочь, — это наш подход к игре. Мы очень уверены в себе и хотим показать это против Динамо.