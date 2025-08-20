Главный тренер Ливерпуля Арне Слот высказался о скандале с игроком Борнмута Антуаном Семеньо, который оказался в эпицентре расистского скандала в матче 1 тура АПЛ (4:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Думаю, сейчас этим занимается полиция, клуб сделал ясное заявление о своей позиции. Я говорил с Семеньо после игры, что постараемся найти виновного. Думаю, его уже нашли - это хорошо. Он проявил психологическую стойкость: после такого инцидента выдал сильный второй тайм. Это говорит о нем как о человеке и игроке. Но подобное недопустимо в футболе, особенно на «Энфилде», - сказал Слот.

Матч-открытие английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Борнмутом был временно прерван в пятницу после того, как нападающий гостей Антуан Семеньо сообщил о расистских оскорблениях со стороны болельщиков.

На 29-й минуте арбитр Энтони Тейлор остановил игру после углового удара в пользу Ливерпуля, чтобы разобраться в ситуации. Зрителям на «Энфилде» было зачитано антидискриминационное обращение.

